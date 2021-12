Independente Tricolor debate avanços no futebol feminino

Em mais uma live da Independente Tricolor, realizado na noite desta segunda-feira, 29, o assunto tratado foi a conquista de espaço das mulheres com o futebol feminino. O bate-papo foi transmitido através do canal do grupo, no Youtube, e contou com a participação da coordenadora do futebol feminino da Federação Paulista de Futebol (FBF), Ana Lorena Marche, além do ex-presidente do Lusaca e atual supervisor de futebol feminino do Bahia, Djailton Conceição.

"O Bahia trata o futebol como um todo. Existe uma divisória de horários para utilizar os campos, mas por uma questão de demandas, são muitas equipes para as instalações. Temos uma autonomia quanto a isso, a academia, material, equipamentos são os mesmos. Não tem nenhuma discriminação, o atendimento e equipe do clube é o mesmo. A construção do dormitório feminino é dentro do mesmo CT. Então é algo que não possui divisão, é algo bem linear, uma autonomia total", explicou Djailton.

Apesar de concordar com a inserção nas mesmas estruturas, instalações e equipamentos das demais modalidades, Lorena se aprofundou ao dizer que, independente da necessidade de inclusão, também é importante conhecer as especificidades entre as modalidade. Essas diferenças não se limitam somente a questão física, mas também ao formato das próprias disputas e a realidade de cada atleta.

"Quando você vai trabalhar dentro do futebol, independente de qual seja a modalidade, existem coisas que precisam ser específicas e isso é muito importante para compreender aquilo. Não é nenhum 'bicho de sete cabeças', mas precisa haver um olhar e conhecimento para trabalhar com as atletas", completou a coordenadora.

Questionados sobre formas de atrair o público para dentro dos estádios e, assim, divulgar mais o futebol feminino, Lorena falou sobre sua experiência com a Federação Paulista e abordou situações que já estão sendo colocadas em práticas, trazendo resultados positivos para a modalidade.

"Existem muitos planejamentos, algumas coisas já tem até tido efeito. Em termos de federação, tem a transmissão de todos os jogos através do streaming, com uma qualidade, mulheres locutoras, divulgação em rede social. Você precisa incrementar elementos que deixem o jogo bonito para poder atrair o público. Existem muitos exemplos que estão sendo aplicados e tem surtido efeito", disse Lorena.

Na mesma linha, Djailton abordou questões referentes ao trabalho desenvolvido com o Lusaca. Para ele, falta uma maior divulgação por parte da mídia de modo que possa trazer mais pessoas aos jogos, gerando uma maior familiaridade da modalidade com os torcedores e apaixonados por futebol.

"Precisa do reconhecimento por parte dos meios de comunicação. Alguns programas esportivos não dispõem um minuto para falar da modalidade. Assistimos a final do Campeonato Baiano, mas que não tivemos uma divulgação, uma chamada nas principais TVs. Ainda existe essa questão histórica da proibição, gente que se surpreende em ver que mulheres conseguem fazer certas coisas em campo, com qualidade técnica, então precisa se familiarizar mais para ir aos estádios", afirmou o supervisor.

Por fim, a criação de camadas dentro da modalidade também foram questões levantadas durante a conversa. "Há 20 anos, as meninas começavam a treinar com mulheres de 40. Então pulava etapas de desenvolvimento muito importante. Quando você cria essas categorias e incentiva a jogar cada vez mais cedo, com meninas da mesma idade, questões técnicas e táticas, cria um lastro muito maior e isso resulta em uma considerável evolução do jogo", concluiu Lorena.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

