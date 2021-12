Independente do rival, Cristóvão diz que foco é vencer

O Bahia entra em campo no próximo domingo, 27, contra o Atlético-PR, adversário direto do Vitória na disputa por uma vaga na Libertadores 2014. Caso derrote o Furacão, o tricolor pode "facilitar" a vida do rival por segurar o time paranaense, que ocupa hoje a terceira posição, com sete pontos a mais que o rubro-negro.

No entanto, o técnico Cristóvão Borges disse que o time precisa vencer, sem observar os rivais. Segundo ele, o time está concentrado, bem preparado fisicamente e ajustando as coisas que estão precisando.

"A concentração é naquilo que precisamos fazer no Campeonato Brasileiro e quebrar a sequência de resultados ruins. O foco é esse, independente do adversário. Só dessa forma vamos estar em uma colocação que nos dê tranquilidade".

Cristóvão também comentou que o time poderá sofrer modificações em relação à equipe que foi eliminada nos pênaltis na Copa Sul-Americana, e avaliou como positivo o empenho do time no torneio.

"Queríamos muito (a classificação) porque sabemos da importância da competição. Pegamos um grande adversário e fizemos um bom papel. O jogo, nós ganhamos. Agora o foco é só o Brasileiro e temos uma semana cheia para treinar, isso é importante", concluiu.

Treino

Depois da eliminação na Sul-Americana, os jogadores se reapresentaram já nesta sexta-feira, 25, visando o jogo em casa contra o Atlético-PR. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos realizaram somente um trabalho regenerativo, enquanto os reservas participaram de um treino com bola em campo reduzido.

Cristóvão não vai poder contar com o Souza e Fernandão, suspensos, além de Wallyson, que se recupera de uma lesão na coxa. O elenco faz neste sábado, 26, às 9h, o último treino antes do confronto.

