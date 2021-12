Impulsionado por Juninho, Bahia resgata gols de fora da área

Neste início de temporada, o torcedor do Bahia tem vivido um sentimento diferente, quase que de nostalgia. Nos últimos anos, tem sido algo raríssimo para ele comemorar tantos gols surgidos em chutes de fora da área: foram sete ao longo de 16 jogos até agora.

O desempenho é o melhor dos últimos cinco anos. A última vez em que o Tricolor começou o ano fazendo tantos gols de longa distância foi em 2011, quando marcou nove vezes de fora nos primeiros 16 jogos. Dois desses, porém, saíram em cobranças de falta. Em 2016, os tentos foram sempre com a bola rolando.

Boa parte do mérito de resgatar as bombas certeiras de longe vem do meia Juninho. Foram dele os gols do 2 a 1 sobre o Fortaleza, na quarta-feira, 30, pelas quartas da Copa do Nordeste - ambos em pancadas de fora da área. O camisa 10 é o artilheiro do time nesse quesito: seus quatro tentos em 2016 saíram desta forma.

A marca é melhor do que a do artilheiro dos gols de fora da área de 2011, o lateral direito Marcos. Naquela temporada, ele fez três gols nos 16 primeiros jogos, dois de falta. "O chute de longa e média distâncias é coisa que sempre treino. Não só de bola rolando como em cobrança de falta", disse Juninho. "A bola está entrando, mas tenho que seguir trabalhando o fundamento para continuar acontecendo".

Artilheiros

Além de Juninho, marcaram Edigar Junio (duas vezes) e Zé Roberto. De acordo com as estatísticas, o Tricolor não parece apelar tanto para essa opção: 22% dos 32 gols feitos até agora saíram de chutes à longa distância. Em 2011, o recurso era mais comum: 32% dos 28 gols até a 16ª rodada saíram desta forma.

Juninho marcou o primeiro contra o Santa Cruz (1 a 0 em Recife pelo Nordestão). Depois, fez ante o Bahia de Feira (2 a 0 pelas quartas do Baiano) e os dois contra o Fortaleza. O que falta ao camisa 10 é mesmo marcar em cobranças de falta. Ele é o batedor oficial desde o início do ano, mas não tem tido sucesso até aqui.

Esta é outra meta a alcançar, já que, desde 2014, com Talisca, o Bahia não tem um cobrador nato. Naquela temporada, o Esquadrão fez quatro gols de fora da área nos 16 primeiros jogos - todos em cobranças de falta (três de Talisca e um de Rafael Galhardo).

A escassez de gols de falta vem desde o ano passado - nas 16 partidas iniciais, o Bahia fez quatro gols de fora, todos com bola rolando. Tiago Real (duas vezes), Léo Gamalho e Tchô foram os marcadores.

Em 2013, o Tricolor fez 18 gols nos 16 primeiros duelos, nenhum em finalizações de longa distância. Em 2012, quando marcou 41 gols nos 16 primeiros compromissos, o Esquadrão fez só dois de fora.

O posicionamento mais adiantado tem ajudado Juninho neste quesito, mas ele admite preferir atuar mais atrás. "Sou um segundo volante, que joga de frente para o ataque. No Bahia tenho jogado mais adiantado, mas graças a Deus tenho feito um bom papel e ajudado a equipe", festejou.

