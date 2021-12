Imprensa gaúcha dá como certa a ida de Guto Ferreira para o Inter

À procura de um técnico para substituir Antônio Carlos Zago, o Internacional tem Guto Ferreira, atual comandante do Bahia, como alvo principal e não mede esforços para contratar o treinador.

A expectativa da direção colorada é que a negociação com o técnico seja concretizada ainda nesta segunda-feira, 29. Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria do Bahia negou a saída do treinador.

De acordo com o jornal "Zero Hora", o Inter oferece contrato por um ano e meio e aguarda a resposta do técnico. Com isso, restará a Guto acertar a rescisão com o clube baiano. A multa rescisória gira em torno de R$ 500 mil, mas não deve ser entrave no acerto.

Se de fato for para o Internacional, Guto deverá levar para o Beira-Rio o preparador físico Valdir Nogueira de Oliveira Júnior, o Juninho, e o auxiliar André Luís, ex-lateral-esquerdo colorado.

O técnico não retornou para Salvador com o restante da delegação do Bahia, que no domingo foi derrotado 1 a 0 para o Botafogo, no Rio. Ele irá para São Paulo onde nesta segunda participará do programa "Bem, Amigos!", do SporTV.

A aposta do time gaúcho por Guto se dá pela experiência do treinador em Série B (conseguiu acesso do Bahia em 2016). Pesa também o passado dele no clube. No começo da carreira como treinador, "Gordiola", como é chamado, trabalhou 5 anos nas categorias de base do Inter, pela qual foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1998.

Guto também já esteve à frente do time principal do Inter e até conquistou o título estadual em 2002.

adblock ativo