Imprensa argentina revela interesse do Bahia em Romagnoli

Depois do atacante Maxi Biancucchi ser especulado no Bahia, a bola da vez agora é outro argentino: o meia Romagnoli, do San Lorenzo, que segundo a publicação do site do Olé, tradicional jornal esportivo portenho, interessa ao Esquadrão.

De acordo com o veículo, o tricolor prepara uma proposta pelo jogador, mas 'el Pipi', como o atleta é conhecido na Argentina, não teria interesse em defender o clube e quer continuar no San Lorenzo.

A matéria do Olé também coloca que o clube argentino precisa vender um jogador para equilibrar as finanças, mas conforme a diretoria do time portenho a proposta do tricolor ainda não teria chegado.

Um ponto curioso no texto é a forma como ele cita a situação vivida pelo tricolor baiano, "o Bahia estaria interessado em levar o ídolo do 'el Ciclón' para salvar-se do descenso", provavelmente se referindo ao momento vivido pelo Esquadrão no último Campeonato Brasileiro.

Leandro Romagnoli, de 32 anos, é ídolo no San Lorenzo, onde jogou de 1998 a 2005, e está desde 2009. O meia também acumula passagens pelo Vera Cruz, do México, e pelo Sporting, de Portugal.

