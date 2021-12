Ídolo do Bahia, Bobô fará tarde de autógrafos em shopping

O ex-jogador Bobô, um dos ídolos do Bahia, fará uma tarde de autógrafos neste sábado, 27, no Shopping Salvador, na avenida Tancredo Neves, das 14h às 17h. O evento será realizado no quiosque da loja Liga Retrô.

Ele vai autografar duas camisas (uma branca e outra listrada em branco, azul e vermelho), feitas em sua homenagem, que são réplicas dos uniformes do Esquadrão de 1988, quando o time conquistou o segundo título do Campeonato Brasileiro, em 1988.

O ex-atleta também foi tricampeão estadual pelo Bahia (86, 87 e 88) e, anos mais tarde, se tornou técnico do time, conduzindo a equipe ao título da Copa Nordeste de 2002.

adblock ativo