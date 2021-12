Ídolo do Bahia, atacante Fernandão é anunciado pelo Goiás, adversário desta sexta

Lanterna da Série A e adversário do Bahia nesta sexta-feira, 16, em partida válida pela décima sexta rodada do Brasileirão, o Goiás anunciou, nesta quarta-feira, 14, a contratação de um velho conhecido do torcedor tricolor, o atacante Fernandão.

Aos 33 anos, o carioca chega ao clube esmeraldinho buscando ajudar a equipe a sair desta situação incômoda no campeonato, e apagar a passagem negativa pelo Tricolor baiano.

Tendo passado pelo Esquadrão em 2013, ano em que conquistou a idolatria da torcida, com boas atuações, gols e a artilharia da equipe, Fernandão não conseguiu o mesmo êxito nesta segunda passagem pelo Tricolor.

Protesto

Além do anuncio oficial de Fernandão, a quarta-feira foi movimentada na frente da sede oficial do Goiás, por conta de um protesto realizado por torcedores. Com palavras de ordem contra a diretoria, alguns adeptos se aglomeraram reivindicando melhorias na equipe.

adblock ativo