Ida ao Santa Cruz dependeria só de Maxi

Ao que tudo indica, ficar ou não no Bahia para a próxima temporada é uma decisão que cabe agora somente a Maxi Biancucchi. Segundo o empresário do atacante, Régis Marques, a proposta de empréstimo apresentada pelo Santa Cruz agradou a todas as partes.

"Existe esse interesse, sim. Os diretores do Santa falaram com o Bahia e querem o empréstimo. A ideia é dividir os salários e o empréstimo seria sem custos. Agora, cabe a Maxi decidir. Ele está avaliando", disse o agente.

O Tricolor, portanto, não cobraria nenhum valor para liberar o argentino e ainda pagaria metade de seus salários, que custarão R$ 185 mil em 2016. Pelo que o empresário deu a entender, o Esquadrão já teria aceito o negócio sob esses termos. O contrato de Maxi vai até o final do ano que vem.

Caso Kieza

A 'novela' da compra de Kieza pelo Bahia ganhou novo contorno nesta terça-feira, 29. Segundo o empresário do atacante, Igor Albuquerque, o Shanghai Shenxin já confirmou que não quer emprestar mais uma vez o jogador. "Zero chance. Ele (o presidente Marcelo Sant'Ana) já está sabendo disso", disse.

O Bahia fez duas propostas de compra, a última de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 4 mi), que não obtiveram resposta positiva do clube chinês. O Tricolor tentou, então, estender o empréstimo por mais um ano, proposta que teria sido rejeitada, segundo Igor.

"Vamos aguardar para que o presidente faça outra contraproposta de compra. Ele está estudando como vai fazer", disse o empresário.

*Colaborou Tiago Lemos

