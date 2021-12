Hugo perde voo e é cortado da partida contra o Conquista

Uma pausa para pôr crédito no telefone celular foi o suficiente para o atacante Hugo perder o embarque da delegação para Vitória da Conquista nesta terça-feira, 28, e acabar cortado do duelo desta quarta no Lomantão.

Momentos antes do grupo adentrar pelo portão de embarque, por volta das 12h30, ele se distanciou do grupo, mas não conseguiu retornar a tempo de embarcar no mesmo voo que a delegação. Funcionários do clube tentaram encaixar o atacante em outro voo mas não havia aeronaves com destino à cidade do sudoeste para esta terça-feira.

Com isso, o técnico Marquinhos Santos terá um homem a menos dentre os 19 relacionados para o duelo com o Bode, marcado para quarta-feira, 29, às 21h15 (horário de Salvador), válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

O Bahia atualmente é o terceiro colocado no Grupo B da competição, com quatro pontos conquistados. O Conquista é o lanterna, com somente um ponto em três compromissos disputados.

adblock ativo