Horário do jogo de volta entre Bahia e Serrano é alterado

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) informou na terça-feira, 25, por meio do site oficial, a mudança de horário da partida entre Bahia e Serrano, válido pela semifinal do Campeonato Baiano.

O jogo que seria realizado no sábado, 29, às 16h, na Fonte Nova, teve seu horário alterado para as18h30, com o objetivo de adequar o confronto às festividades do aniversário de 465 anos de Salvador, que ocorrem no mesmo dia.

O confronto de volta entre Bahia e Serrano pelo Campeonato Baiano Sub-20, que é preliminar do jogo dos profissionais, será realizado às 16h deste sábado.

adblock ativo