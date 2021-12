Horário da partida de volta entre Bahia x CRB é alterada

A partida de volta entre Bahia x CRB pela Copa do Brasil, que será realizada na Arena Fonte Nova, no próximo dia 9, sofreu alteração de horário.

Inicialmente marcada para as 21h30, o duelo foi antecipado e passou para as 19h15, no horário de Brasília, a pedido da emissora que detém os direitos de transmissão do evento.

O primeira jogo, que será realizada nesta terça-feira, 2, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, segue sem alterações. Quem avançar à próxima fase vai faturar R$ 1,9 milhão de prêmios.

Retrospecto

No começo do ano, as duas equipes chegaram a se enfrentar em partida válida pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o Esquadrão, que fazia sua estreia na temporada, empatou em 1 a 1 com o time alagoano. Gilberto e Matheus Silva anotaram os gols para suas respectivas equipes.

adblock ativo