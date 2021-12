Herói do título tricolor, Fahel festeja com a família

Com certeza, saiu muito do peso nas nossas costas". Foi assim que Fahel resumiu a sensação após o título estadual, o 45º da história do Bahia, sobre o Vitória, no último domingo, 13.

Por isso, o artilheiro das finais do Baianão, com dois gols, preferiu passar o único dia de folga após a conquista, ontem, relaxando em casa com a mulher, Ingrid, e os filhos. "Quero mais é ficar com a família, né? Passou aquele momento de tensão e hoje vou procurar ficar com eles, porque nos momentos difíceis eles é que estiveram do meu lado", lembra.

A companhia dos amados é merecida para o campeão. Fahel está no Bahia há três anos, e é um dos mais velhos no elenco ao lado de Titi e Marcelo Lomba. Por isso, sentiu de perto as dificuldades do ano passado: das goleadas para o rival à intervenção. "Acho que só a gente sabe a dificuldade que foi. Graças a Deus mostramos esse ano que os jogadores que ficaram têm seu valor", comemora.

Com esse histórico, Fahel deu trabalho para dormir depois do clássico. "Ele chegou em casa elétrico e só conseguiu dormir umas 3h. O que é diferente, porque ele é acostumado a dormir cedo", conta Ingrid. "Demorei para pegar no sono, mas é válido, né?", emenda Fahel.

Fahel e Ingrid estão juntos há 14 anos e casados há nove. O namoro começou ainda nos tempos da adolescência em Teófilo Otoni, interior de Minas Gerais. Da união nasceram Camila, de 2 anos, que chegou em Salvador com apenas 20 dias de vida, e João, de 4 anos. O casal lembra que o garoto, aliás, já tem o coraçãozinho vermelho, azul e branco. "Ele é doente pelo Bahia", brinca Fahel.

Artilheiro das finais

Apesar do pouco tempo, a experiência de conquistar um estadual não é novidade para Fahel e família. O volante disputou o primeiro Baianão em 2012 e, naquele ano, já havia sido decisivo na conquista do Tricolor. Foi dele um dos gols no 3 a 3 no Ba-Vi que deu o troféu para o Esquadrão. Em 2014, ele repetiu a dose com estilo, com um gol em cada partida da final. Ao todo, são quatro em Ba-Vis (confira no quadro ao lado).

"É um jogo que eu gosto bastante. Um clássico mexe com a emoção de todos, e com o atleta não é diferente. Se Deus quiser ainda vou disputar muitos Ba-Vis", explica Fahel. Ele, no entanto, não pode garantir que vai estar presente nos próximos clássicos. O volante recebeu uma sondagem do Coritiba e pode deixar o Tricolor após o término do estadual. "Vamos sentar para resolver isso agora. Estava com a cabeça somente no último jogo", conta ele.

Fahel garante que o seu desejo é ficar. "Tenho contrato até o final do ano e meu desejo na verdade é de renovar", afirma ele. A opinião da família pesa para isso. "Minha família e eu somos muito felizes aqui e eu quero continuar minha história no Bahia", explica o jogador.

O jogador se anima com a disputa da Série A, que começa já no próximo domingo, contra o Cruzeiro. Para ele, um garoto pode ser fundamental para o sucesso da equipe. "Nós, mais experientes, ficamos muito felizes com a evolução do Talisca. É um garoto que acompanhamos desde que chegamos. Ele tem tudo para ser um dos destaques", comenta.

adblock ativo