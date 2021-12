Herói do Bahia, Souza mostra humildade

Herói com três gols, o goiano Souza, de 27 anos, não quis para si os holofotes da partida contra o Sport. Preferiu valorizar a conquista da vaga na final nordestina. Humilde, ele exaltou a união do grupo e deixou claro que ainda não há nada ganho.

Curiosamente, seu feito foi tão inesperado que nem Souza conseguia acreditar no que tinha ocorrido: "Já estava ansioso para marcar meu primeiro gol pelo Bahia. Agora, três de uma vez só, realmente eu não estava esperado".

Souza, que chegou emprestado como contrapeso da transferência do lateral esquerdo Pará ao Cruzeiro neste ano, aproveitou a ocasião para agradecer a confiança que tem recebido do técnico Sérgio Soares.

"Ele vinha me cobrando muito no dia a dia e agradeço por isso. Só preciso de oportunidades e sequência de jogos, porque eu sei da minha capacidade. Aqui, Sérgio me deu confiança", disse o jogador.

Só faltaram 43

Ao todo, o duelo entre Bahia e Sport registrou um público pagante de 40.205 torcedores. Praticamente todos tricolores. Após autorizados pela Polícia Militar, parte deles compraram ingressos e ocuparam o anel inferior do setor destinado aos visitantes. O pavimento intermediário ficou vazio. Apenas o superior ficou preenchido pela torcida do Sport.

O único 'porém' é que a campanha do clube para bater o recorde da arena (à exceção da Copa do Mundo) não foi bem sucedida por somente 43 pessoas. Pela Série A de 2013, o jogo Bahia 1x2 Fluminense registrou 40.249 pagantes.

A festa de domingo, 12, contudo, emocionou o técnico do time. "Vou me emocionar sempre. Se não me emocionar, preciso parar. O torcedor está de parabéns. A presença deles foi importantíssima. É um ponto forte do Bahia. Espero ver essa Fonte Nova lotada, sem enxergar um verdinho das cadeiras. Eles estão de parabéns".

O atacante Kieza, no desabafo, deixou até escapar um palavrão: "O Bahia é f...! Nosso clube é isso aqui!".

