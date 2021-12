Hernane volta a treinar em campo a 20 dias das finais

Não foi uma miragem e muito menos uma brincadeira de 1º de abril. De fato, o atacante Hernane, principal desfalque do Bahia no momento, e de quem o torcedor tanto sente falta, surpreendeu ao ir a campo na tarde desta sexta-feira, 1º, para participar de uma atividade física.

De imediato, surgiu uma interrogação natural na cabeça dos jornalistas e dos torcedores que tiveram ciência do fato: teria o 'Brocador' tempo e, acima de tudo, condições para voltar à atividade antes das finais do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste?

Coordenador do setor médico tricolor, o Dr. Luiz Sapucaia reconhece a expectativa de colocá-lo em campo nas decisões, mas evita dar garantias. "Seria leviano dar hoje um prazo para a recuperação. Pode acontecer dele jogar? Sim. Mas é uma cadeia evolutiva que Hernane tem de passar. Só agora estamos testando ele em campo. Pode ser que ele sinta algum desconforto e tenha que dar dois passos atrás, por exemplo", afirmou.

Segundo o médico, Hernane foi a campo porque finalizou o tratamento e iniciou a chamada 'transição', quando se condiciona fisicamente para voltar a jogar. "Ele vem evoluindo muito bem. Teve uma cicatrização excelente e está sem dor. Foram quase 30 dias de fisioterapia e analgésico, com o membro isolado. A depender da evolução, o próximo passo será treinar com bola", explicou. "Mesmo assim, não dá pra ter pressa. Temos que ter cuidado nesse período, para que não tenha nenhuma recaída", ponderou.

O centroavante se machucou no último dia 6, no triunfo por 2 a 0 sobre o Bahia de Feira em Senhor do Bonfim. Foram 25 dias parado. Se quiser ficar pronto para todas as finais, terá mais 22 dias: o primeiro duelo pela decisão do Baiano é no próximo dia 24. Na sequência vem as finais da Regional, nos dias 27 de abril e 1º de maio. Por fim, no dia 8, o jogo de volta do Estadual.

Outro retorno

O lateral direito Tinga, que sofreu a mesma lesão que o atacante - no ligamento colateral medial do joelho -, também foi nesta sexta a campo pela primeira vez para uma atividade física. "Teremos o mesmo padrão e o mesmo protocolo. É outro jogador que evoluiu muito bem", disse Sapucaia. O ala se machucou há exatamente um mês, contra o Confiança.

Quem está mais próximo do retorno é o volante Danilo Pires, que sofreu um estiramento grau dois na panturrilha e está na transição desde o começo da semana. "Ele já foi liberado de toda a parte médica. Agora depende da comissão técnica avaliar se ele tem o condicionamento necessário. É um jogador que tem um mês parado, então não adianta apenas ficar bom da lesão", avaliou o médico tricolor.

Por fim, o volante Gustavo Blanco, com uma pubalgia, já iniciou a transição na academia e deve voltar a campo até segunda-feira. O atacante Henrique, com um trauma na lombar, também só deve retornar na próxima semana.

Yuri pode ser operado

O volante Yuri, que sentiu dores num joelho na terça retrasada, teve uma lesão no menisco lateral diagnosticada. Segundo Sapucaia, o jogador pode ter de passar por cirurgia.

"É uma lesão complicada, muito provavelmente terá que passar por cirurgia. Vamos fazer mais exames nessa semana e nos reunir com cirurgiões de joelho para avaliar. Eu imagino que ficará afastado de 45 a 60 dias", afirmou o médico.

