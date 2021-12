Hernane viaja para fechar com o Grêmio

Está cada vez mais próxima a oficialização da negociação do atacante do Bahia Hernane com o Grêmio. Nesta segunda, 12, o atleta de 31 anos foi liberado do treino no Fazendão e viajou para Porto Alegre, onde vai acertar os últimos detalhes da transação com a equipe gaúcha. Hernane inclusive já deu adeus aos colegas do Esquadrão.

“Ele se despediu da gente no sábado. Tive pouco contato com ele, mas é uma excelente pessoa e profissional. Desejo boa sorte onde ele estiver, é um cara merecedor”, disse o goleiro Douglas, na entrevista coletiva de ontem no Fazendão.

O arqueiro Tricolor ainda comentou sobre a semana livre que o Esquadrão terá até o clássico de domingo contra o Vitória no Barradão, enquanto o rival ainda joga na quinta pela Copa do Brasil: “Eles vão ter um desgaste físico, mas têm um elenco qualificado. Favoritismo não existe”.

adblock ativo