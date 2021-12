Hernane valoriza um ponto na "Batalha de Maceió"

Nos últimos 10 jogos entre Bahia e CRB, o Tricolor conseguiu oito triunfos e houve dois empates. No retrospecto geral, são 17 sucessos contra três dos alagoanos. O duelo de ida nesta edição da Série B terminou em 3 a 0 a favor do Esquadrão. Para completar, o ascendente Bahia finalizou a rodada passada no G-4, do qual o CRB deixou de fazer parte, e, na classificação virtual dos últimos 10 jogos, o Tricolor é o terceiro e o Galo, lanterna.

No entanto, o jogo de sábado no estádio Rei Pelé é um confronto direto pela entrada na zona de acesso - o Bahia caiu para quinto após o empate entre Ceará (4º) e Sampaio Corrêa na terça, dia do início da 27ª rodada - e tem sido tratado pelo Esquadrão em textos institucionais como "A Batalha de Maceió".

Nesta quarta-feira, 21, em entrevista coletiva, o centroavante Hernane, um dos líderes da equipe, respondeu várias perguntas sobre o embate em si e sobre o rival. "Guto [Ferreira, treinador do Bahia] vai trabalhar em cima dos erros do CRB. É um confronto direto e sabemos da importância da partida. Um ponto não seria ruim. Vamos pensando nos três, mas não perder lá vai ser importante", disse o Brocador, que deu a receita para sair de Alagoas sorrindo: "Temos que deixar 110% em campo".

Durante a semana que considera decisiva, o Bahia proibiu entrevistas exclusivas com jogadores e ações especiais com associados. Tudo para evitar o temido clima de 'oba oba'. O clube argumenta que, apesar da superioridade histórica e de momento do Tricolor, o CRB merece essa atenção por ter passado mais tempo no G-4 que o Bahia, fazer campanha mais regular e pelo fato de o Tricolor ter desempenho ruim fora de casa. Com apenas dois triunfos, é o sexto pior visitante. Por outro lado, o Galo da Pajuçara tem a terceira melhor campanha como mandante.

"Não muda"

Quanto à escalação do Bahia, a novidade será a entrada do lateral direito Tinga no lugar do suspenso Eduardo. Hernane não vê problema: "Eduardo já está entrosado com a gente, mas Tinga também sabe como me posiciono. Converso bastante com ele sobre isso. Quando jogou contra o Vasco [1 a 0 para o Tricolor, há três semanas] foi muito bem. Então, não muda muita coisa".

O técnico Guto Ferreira promoveu um treino tático, no Fazendão, no qual contou com o retorno do meia Renato Cajá, que tinha sido liberado para resolver problemas pessoais. A atividade foi paralisada várias vezes para corrigir posicionamentos.

