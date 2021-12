Hernane vai assinar renovação com o Bahia até 2018

Procurado por Flamengo e Sport, o atacante Hernane, que tinha vínculo com o Bahia só por esta temporada, vai renovar contrato nos próximos dias até o final de 2018.

Faltam apenas detalhes burocráticos para o negócio ser concluído. O cuidado do Tricolor é para que, com o novo contrato, não haja problemas com a regularização e jogador não perca nenhuma partida da Série B.

"Já estamos tratanto disso há um tempo e está tudo muito adiantado. Teremos agora esse intervalo de 10 dias como uma boa oportunidade para regularizar o novo contrato, ou talvez no período da Olimpíada", disse o vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques.

Hernane é o artilheiro do Esquadrão na temporada, com 15 gols marcados. Na Segundona, já balançou as redes cinco vezes e também é o principal goleador da equipe.

