Hernane treina e deve voltar ao Bahia contra o Joinville

O Bahia tem uma motivação e tanto para retomar o caminho dos triunfos na Série B do Brasileirão: a volta de Hernane. Recuperado de uma lesão no pé direito, o Brocador treinou normalmente, nesta segunda-feira, 23, no Fazendão, e deve fortalecer o setor ofensivo tricolor no jogo de quarta, 25, contra o Joinville, na Fonte Nova, em Salvador.

Segundo o site Footstats, o Esquadrão é o time com o maior índice de erros em finalizações nas duas primeiras rodadas. Ao todo, são 28 conclusões para fora da meta dos goleiros adversários. No quesito finalizações certas (em direção ao gol), o Bahia está em terceiro, com 14.

Danilo Pires é o jogador da Série B que mais errou, com dez bolas mandadas longe do gol - seis no empate por 0 a 0 diante do Paraná, pela segunda rodada. "Infelizmente a gente está criando oportunidades, mas a bola não tá entrando. Quando a gente chuta passa perto, o goleiro defende. Mas vamos continuar trabalhando que uma hora a bola vai entrar", disse o meia.

Além da volta de Hernane, o meio-campo Renato Cajá vive a expectativa de ser regularizado até esta terça, 24, para estrear com a camisa do Bahia no duelo com o JEC.

"Sem dúvida nenhuma a gente ganha muito. São jogadores com um nível alto de qualidade e vão nos ajudar bastante neste início (de competição). O Hernane vem nos ajudando com muitos gols desde o início do ano. Renato Cajá tá chegando agora e a gente já sabe da qualidade dele", explicou Danilo Pires.

Para a partida, Moisés, que sente dores na coxa, é dúvida. O lateral-esquerdo fez exame, nesta segunda, e aguarda resultado.

Talisca no Fazendão

Prestes a ser negociado pelo Benfica ao futebol chinês, o ex-tricolor Anderson Talisca matou a saudade da época de Fazendão e visitou o CT tricolor, na tarde desta segunda.

Acompanhado do presidente Marcelo Sant'Ana, Talisca visitou as instalações do CT (Foto: Felipe Oliveira l EC Bahia)

adblock ativo