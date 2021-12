Hernane tem "proposta irrecusável" do Bahia

O primeiro reforço do Bahia para a temporada 2016 pode vir do Sport, mesma equipe de onde veio o novo diretor de futebol do clube, Nei Pandolfo. Trata-se do centroavante Hernane, que ficou conhecido durante sua passagem no Flamengo como "Brocador".

Pessoas próximas do atacante, de 29 anos, garantiram que ele recebeu propostas do Cruzeiro, do Santos e do Bahia nessa última semana. A do Tricolor, porém, seria superior às demais, e por isso Hernane estaria disposto a vir para Salvador.

O interesse surgiu há pelo menos 15 dias, quando as negociações de Hernane para ficar no Sport esfriaram. Desde então, em contato com a reportagem de A Tarde, o empresário do atleta, Paulo Pitombeira - o mesmo que o levou para o Sport ao lado de Nei Pandolfo - vem negando a possível conversa com o Esquadrão.

"É mentira. Tivemos 'sondagem zero' do Bahia. Ele já está acertado com outro clube. As pessoas inventam coisas", disse Pitombeira em contato por celular no último domingo, 20. Ele voltou a negar nesta terça, 22.

O Bahia, por sua vez, não fala em nomes. Na segunda-feira, 21, durante a apresentação de Doriva, o presidente Marcelo Sant'Ana disse que o clube está praticamente acertado com dois atacantes. Os contratos já haviam sido enviados para seus representantes e aguardavam resposta. Um deles, portanto, pode ser Hernane. O outro, Luisinho, do Santa Cruz, como já foi adiantado por A Tarde.

Hernane é baiano, natural de Bom Jesus da Lapa. Em 2013, fez 36 gols pelo Flamengo. Esse ano, depois de ficar parado de abril a agosto resolvendo um litígio com o Al Nassr (ARA), defendeu o Sport, onde balançou as redes apenas quatro vezes.

