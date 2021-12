Hernane tem nome publicado no BID e já pode atuar no Bahia

O atacante Hernane, de 29 anos, está liberado para estrear pelo Bahia após ter o nome publicado nno Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta terça-feira, 19.

Com isso, o "Brocador", que tem acerto com o Esquadrão até o fim de dezembro deste ano, fica á disposição do técnico Doriva para as partidas oficias do Esquadrão.

Na segunda, 18, os outros reforços - os meias Paulo Roberto e Juninho e os atacantes Edigar Junio e Luisinho, também tiveram os nomes informados no BID.

Publicação no site oficial da entidade. (Reprodução | CBF)

