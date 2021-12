Hernane participa do treino da tarde do Bahia

O elenco do Bahia deu continuidade, na tarde desta sexta-feira, 5, à preparação para o duelo diante do Atlético-GO, no próximo dia 16 (terça-feira), às 20h30. O trabalho no Fazendão foi focado no aprimoramento dos fundamentos, onde o treinador Guto Ferreira fez um treinamento de ataque contra defesa.

A novidade ficou por conta da volta do atacante Hernane. Depois de ter ficado fora do treino da manhã, o Brocador participou normalmente do treino da tarde.

As baixas foram Zé Roberto e o goleiro Jean, que ficaram na fisioterapia para tratar de dores na coxa e nas costas, respectivamente. Os zagueiros Dedé, Gustavo, Jackson e o atacante Mário fizeram trabalho na academia. Já Lucas Fonseca foi a campo para fazer uma readaptação com bola.

O próximo treino do Tricolor será na manhã deste sábado, 6, às 8h30, também no Fazendão.

