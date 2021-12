O Bahia apostou alto em escalar Hernane quase um mês antes da data prevista para ele retornar aos gramados. E valeu à pena! Recuperado após um mês de uma lesão ligamentar no joelho que poderia deixá-lo de fora de 60 a 90 dias, o Brocador mostrou o faro de artilheiro e fez o 1º dos dois gols do Tricolor no triunfo por 2 a 0 sobre o mandante Fluminense de Feira, na noite de sábado, 9, em Pituaçu.

Luiz Teles Hernane marca e Bahia vence o Flu em Pituaçu

O triunfo deixa o Bahia com um pé na final do Baianão, podendo perder o jogo de volta, dia 20, na Fonte Nova, por até dois gols de diferença para alcançar sua 3ª final consecutiva do torneio.

Agora, o Tricolor dá uma pausa no Campeonato Baiano para se concentrar nos dois jogos semifinais da Copa do Nordeste, contra o Santa Cruz. A partida de ida acontece quarta-feira, em Recife, e a de volta no domingo, em Salvador.

O jogo

Assim, como fez contra o Vitória na fase de classificação, quando enfrentou o Leão em Pituaçu, o Fluminense atuou como diz a cartilha de quem joga como mandante e não se intimidou com as arquibancadas ocupadas em sua maioria por torcedores do Bahia.

Desde os primeiros minutos, a equipe de Feira de Santana jogou de igual para igual, avançando a marcação na saída de bola do adversário e arriscando-se no ataque, sempre em jogadas rápidas, de poucas trocas de passes. Assim, criou três boas chances de abrir o placar na etapa inicial, sem sucesso, por conta da falta de pontaria dos atacantes.

O Bahia, por sua vez, teve como estratégia tocar a bola no meio-campo com paciência para chegar ao gol. Mas foi pressionando a saída do Touro e roubando a bola bem perto do gol adversário que o tricolor da capital criou suas melhores chances. Foram duas oportunidades claras com Edigar Júnio e uma com Hayner. Com mais precisão nos chutes, o Esquadrão teria terminado o 1º tempo à frente.

Voltando de contusão após um mês, Hernane foi pouco acionado nos primeiros 45 minutos, mas mostrou serviço com bons passes e atuando como pivô à frente da área.

Contudo, logo a um minuto do 2º tempo, o atacante mostrou porque o apelido de Brocador lhe cai bem. Na primeira chance que teve, após cruzamento da esquerda de João Paulo Gomes, ele se antecipou à zaga e cabeceou forte, no canto direito de Jair. Foi o 9º gol dele em oito jogos oficiais em 2016.

Empolgado, o Bahia aproveitou o nervosismo temporário do Fluminense para pressionar por cerca de mais 15 minutos. Depois, contudo, o ritmo da partida voltou ao normal, com muito equilíbrio e chances criadas para ambos os lados.

Com a expulsão do zagueiro Alysson, aos 28, pelo 2º cartão amarelo após falta em Luisinho (que substituiu Hernane), o duelo ficou mais tranquilo para o Bahia, ameaçado apenas em lances de bola parada. Numa delas, aos 34, Marcelo Lomba espalmou para fora uma perigosa cabeçada de Igor e ainda viu o Flu acertar a trave na cobrança do escanteio.

Apesar do susto, o Esquadrão foi paciente, tentado aproveitar os contra-ataques. E depois de alguns chances criadas, marcou o gol que decretou o placar final. Aos 43, após belo passe de Luisinho pela meia-direita, Rômulo recebeu a bola na marca do pênalti e chutou de primeira, de perna esquerda, sem chances para Jair.

Sem forças e tempo para uma reação, o Flu não incomodou mais e o placar terminou mesmo em 2 a 0.

