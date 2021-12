Hernane é a arma tricolor contra Flamengo-BA nesta quinta

O Carnaval acabou. E nesses quase dez dias de festa, quem passou pela Bahia teve quase que uma overdose da Metralhadora, o hit da banda A Vingadora que tomou conta dos circuitos da folia deste ano.

Com o final da festa, é natural que alguns foliões não queiram mais sequer ouvir falar na tal música. Mas tem uma metralhadora em Salvador que não pode parar, especialmente nesta quitna-feira, 11: a de Hernane, o 'Brocador' do Bahia.

Na noite desta quinta, às 20h30, na Fonte Nova, o Esquadrão entra em campo, pela 2ª rodada do Estadual, contra o Flamengo de Guanambi. Esperança de gols, o camisa 9 tem feito valer cada centavo investido nele: 'brocou' quatro vezes nos dois jogos com a camisa do Bahia - contra Santos, em amistoso, e Juazeirense, pelo Baiano, com dois tentos em cada.

Como bom baiano que é (de Bom Jesus da Lapa), às vésperas do Carnaval, Hernane celebrou seus gols de maneira bem descontraída: dançando a Metralhadora. "Quero manter a boa média de gols e fazer com que a alegria do Carnaval dure muito tempo. A metralhadora não pode parar nunca!", decretou o Brocador.

Se metralhar mais uma vez nesta quinta, Hernane fará de vítima um time com nome familiar: foi pelo Flamengo do Rio de Janeiro que ele viveu a melhor fase da sua carreira até agora. Em 2013, marcou 36 gols.

Mudanças no time

Em campo, o Tricolor terá novidades em relação ao time que venceu a Juazeirense por 3 a 2 na estreia. A principal estará na defesa: o garoto Éder, de 20 anos, ganhou a vaga de Robson e vai jogar ao lado de Gustavo na zaga.

Éder ganhou vaga após boa atuação no jogo-treino com a Jacuipense, na última sexta: "Vinho trabalhando para que quando a oportunidade chegasse eu a agarrasse, e de fato chegou. Ganhei o apoio e a confiança de todos. Isso me deixa ainda mais tranquilo para estrear bem. Será um dia inesquecível", disse ele.

Segundo o técnico Doriva, a opção por sacar Robson não tem a ver com as duas falhas que originaram os gols da Juazeirense: "Vão iniciar no time Gustavo e Éder porque quero priorizar a saída de bola. Acho que o Éder tem mais esse perfil, até pelo fato de ter jogado como volante na base. É um quesito em que precisamos melhorar", considerou.

Outra mudança estará no ataque. Luisinho foi liberado na terça, 9, para acompanhar o sepultamento do pai, e não jogará. "Ele está vivendo um momento muito difícil. A gente lamenta e vai dar todo o suporte porque é um jogador importante para nós. Vamos tentar recuperá-lo emocionalmente", explicou Doriva.

No seu lugar, quem recebe a chance é Zé Roberto, outro que fez bom jogo-treino ao sofrer um pênalti (convertido por Hernane) e iniciar a jogada do segundo gol (que acabou marcado por Edigar Junio). "Zé fez um bom jogo. É um jogador mais tático, mais inteligente com a bola, e que me agrada", completou o treinador.

Tinga confirmado

Após mais de duas semanas em Salvador treinando com o elenco do Bahia, o lateral-direito Tinga foi, enfim, confirmado como novo reforço. O jogador, que pertence ao Grêmio e estava emprestado ao Fortaleza no ano passado, assinou inicialmente por empréstimo até julho. Depois, passa a vigorar contrato definitivo até o final de 2017.

Quem deixou a equipe foi o atacante da base Lourival, emprestado para o Bahia de Feira até o fim do estadual.

Estreia na fonte

Campeão da segunda divisão no ano passado, o Flamengo estreia na elite do Baianão em 2016. O duelo de hoje será o primeiro do clube na Fonte Nova: "Sem dúvidas será especial. Já jogamos em Salvador contra Ypiranga e Galícia, já assistimos a jogos na Fonte, mas nunca jogamos lá. Os atletas têm que ter pé no chão. O clube nunca jogou num palco tão importante. E é muito especial para a gente ter o jogo transmitido na TV. É um marco para a gente da nossa região", disse o presidente do clube, Lucas Cardoso

