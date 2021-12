Quem viu o gol do atacante Hernane aos 47 do segundo tempo, contra o Sampaio Corrêa, na terça-feira, 8, não imaginou que o Brocador recebeu três mensagens no celular, antes do jogo, prevendo o gol.

Da Redação Hernane diz que torcedores previram o gol contra o Sampaio

Na coletiva realizada nesta quarta-feira, 8, no Fazendão, o jogador contou que recebeu três mensagens confirmando o sonho. O jogador disse que foi acordado às 7h30 com a mensagem de um torcedor chamado Raoni, dizendo que o Bahia ganharia com um gol dele. As outras mensagens foram de pessoas ligadas ao time.

Além dessas mensagens, o jogador contou que o próprio Guto Ferreira, técnico do Bahia, disse que o gol dele sairia naquele dia. "Chegando no vestiário, o Guto incomodado, onde ele nunca teve essa reação, e ele falou 'tem alguma coisa me incomodando, o seu gol vai sair, o triunfo vai sair com o seu gol'. Eu fiquei muito feliz, pra mim foi uma confirmação do que outras pessoas já tinham dito", contou.

Com o gol salvador de Hernane, o Bahia alcançou a 2ª colocação da Série B, com 59 pontos. O Tricolor volta a campo no sábado, 12, às 18h30, contra o Luverdense, fora de casa, pela 36ª rodada da competição.

