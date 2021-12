Hernane disputa coletivo e se garante no Ba-Vi

Após três dias de tratamento por conta de um trauma no pé direito, o atacante Hernane participou normalmente do coletivo tático desta quinta-feira, 28 e assegurou presença no primeiro Ba-Vi da final do Baianão 2016, que será realizado no domingo, 1º, às 16h, no Barradão.

"Era uma fascite plantar, coisa de cinco seis dias. Hoje (quinta-feira) já fui liberado para descer paro o campo e tenho mais alguns dias pra me preparar ir para a partida", disse o Brocador.

Durante o trabalho com bola no Fazendão, o volante Feijão voltou a treinar como titular e deve mesmo ganhar a posição de Paulo Roberto no clássico. Já o atacante Luisinho participou da atividade na reserva.

Ingressos

A venda dos 3.500 ingressos para a torcida do Bahia terminaria nesta quinta, mas vai acontecer até acabar a carga destinada ao Tricolor, informou o clube.

