Hernane Brocador é vetado de jogo decisivo do Bahia

Principal jogador e artilheiro do Bahia em 2016, com dez gols marcados em jogos oficiais, Hernane não vai enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira, 20, às 20h30, em partida válida pelo duelo de volta das semifinais do Campeonato Baiano.

Com um trauma no pé, o Brocador será poupado para uma possível final do Baianão, que começará a ser disputada no próximo domingo, 24. Seu substituto deve ser Zé Roberto.

Na defesa, Robson está mantido na equipe, já que Lucas Fonseca segue vetado por causa da pancada na cabeça sofrida semana passada. Para a lateral direita, Doriva contará com a volta de Hayner, que cumpriu suspensão contra o Santa Cruz, mas Tinga deve continuar como titular.

O treino desta terça, 19, na Arena Fonte Nova, foi fechado à imprensa e a escalação é tratada com mistério, mas não deverá ter muitas mudanças em relação ao último embate.

