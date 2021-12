Com Hernane marcando mais dois gols, e Edigar Junior um, o Bahia levou a melhor sobre o Confiança no Estádio Batistão, em Aracaju, na noite desta quarta-feira, 2.

Bruno Porciuncula Hernane brilha mais uma vez e Bahia vence Confiança

Com o triunfo, o Bahia chega a 12 pontos no Grupo C e fica praticamente classficado para as quartas-de-final da Copa do Nordeste, já que apenas uma improvável combinação de resultados eliminaria o tricolor.

O tricolor agora volta as atenções para o Campeonato Baiano, onde enfrenta o Bahia de Feira no domingo, às 16, no estádio Pedro Amorim.

Hernane decide (de novo)

O Bahia foi dominado pelo Confiança no início do primeiro tempo. A equipe de Sergipe, precisando do triunfo, partiu para cima e levava perigo para o gol de Lomba. Aos 8 minutos, zaga do Bahia vacilou e Danilo Bala partiu para a grande área do Bahia, mas o goleiro tricolor estava atento e defendeu.

A sorte do Bahia é ter Hernane. O jogador está sempre bem colocado para colocar a bola na rede. O primeiro gol foi aos 15 minutos. Hayner, que entrou aos 9 no lugar de João Paulo, machucado, cruzou a bola na cabeça do artilheiro, que abriu o marcador.

O gol fez o Confiança ficar perdido em campo. E, cinco minutos depois, Juninho cobrou escanteio e bola sobrou para o artilheiro tricolor ampliar o marcador.

Segundo tempo morno

O ritmo caiu no segundo tempo. O Confiança não assustava o Bahia, que, satisfeito com o resultado, tocava a bola com tranquilidade. Nem Lomba, nem Rafael Sandes se esforçaram muito na etapa final.

O terceiro gol do Bahia aconteceu aos 33 minutos. Hernane furou a bola na grande área, Ney Maruim tentou tirar e deu nos pés de Edigar Junio, que chutou de fora da área, rasteiro, para o fundo da rede.

Aos 33, Ney Maruim perdeu a chance diminuir o marcador. Em bola alçada na área, Lomba falha e ele cabeceia com o gol vazio, mas consegue perder a melhor chance de gol da partida.

O Bahia ainda levou alguns sustos em cobranças de escanteio, já que a zaga não vencia nenhuma bola pelo alto, mas os atacantes do Confiança não conseguiram aproveitar.

