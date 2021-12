Hernane amplia contrato com o Esquadrão até 2018

Artilheiro do Bahia na temporada, com 15 gols em 24 partidas, o atacante Hernane renovou contrato até final de 2018 e passa a ter os direitos federativos pertencentes ao clube.

"Muito feliz com essa renovação. Era uma coisa que queríamos. O Bahia sempre me deu toda estrutura e respaldo para desenvolver um bom trabalho. Obrigado a essa torcida apaixonada, que certamente faz parte disso. Vamos com tudo para conseguir esse acesso. Bora, Bahia!", disse o Brocador em entrevista divulgada no site oficial do time.

O presidente Marcelo Sant'Ana também comemorou a permanência do atleta. "A renovação mostra o compromisso dele com o Bahia e a vontade de fazer história no clube. Ficamos felizes porque Hernane nunca titubeou em ficar no Bahia. Está bem e integrado com todos, inclusive com nossa divisão de base".

adblock ativo