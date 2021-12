Hernane acredita em Bahia mais concentrado no Nordestão

O Bahia começa a temporada pra valer nesta quinta-feira, 26, às 21h30, quando terá pela frente o Fortaleza, no Castelão, pela estreia da Copa do Nordeste. Na última temporada, o Tricolor começou bem a campanha na competição, mas acabou sendo eliminado na semifinal para o Santa Cruz, que depois seria campeão em cima do Campinense. No entanto, na coletiva desta terça-feira, 24, o atacante Hernane prometeu num Bahia mais maduro contra o Leão do Pici (assista a vídeo da entrevista abaixo).

Em relação à campanha passada, o jogador, que terminou 2016 como artilheiro da equipe, com 21 gols, acredita que esta temporada o Tricolor entrará mais concentrado na competição regional. "Acho que a concentração é um pouco maior, amadurecemos do ano passado pra cá, alguns atletas da base que também estavam no elenco sabem a importância da Copa do Nordeste e infelizmente no descuido que o Bahia deu tomamos um gol e ficamos de fora. Mas isso faz parte do futebol. Esse ano vai ser diferente, o Bahia vai com força total, concentração tá muito grande. Bahia sabe da responsabilidade que temos para o Nordestão desse ano", disse o jogador, em entrevista coletiva.

Brocador, como é chamado o atacante, comentou também sobre a ausência do atacante Edigar Junio, que ficará de molho de 30 a 45 dias, por conta de uma lesão no calcanhar de aquiles do pé direito. "Edigar é excelente jogador, ano passado gostava muito de jogar com ele, jogador que dava uma sustentação maior no ataque, protege muito bem a bola no corpo a corpo. Mas infelizmente futebol tem disso, logo no início do pré-temporada teve uma lesão que não nos preocupa, sabemos que vai ser rápida a volta dele", contou.

Hernare também comentou sobre Allione, que tem sido testado na posição de Edigar nos treinamentos. "Allione só conheço de jogar contra, mas sei que é um jogador velocista, tem qualidade também que possa nos ajudar no decorrer da competição", disse.

Além do Nordestão, o Esquadrão também terá o desafio do Campeonato Baiano neste início de temporada. No domingo, 29, o time comandado por Guto Ferreira pega o Jacobina, às 18h30 (horário da Bahia), no estádio de Pituaçu, em Salvador.

