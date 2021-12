Hélder treina normalmente e deve encarar o Grêmio

A única dúvida que incomodava durante a semana de treinamentos no Fazendão parece ter chegado ao fim: na manhã desta sexta-feira, 26, às vésperas do jogo do Bahia contra o Grêmio, o volante Hélder treinou normalmente e está à disposição do técnico Jorginho.

Recuperado de uma contratura muscular no tórax, o meio campista tricolor participou do habitual rachão com o restante do elenco e, ao contrário do treino da última quinta-feira, 25, quando saíra de campo reclamando de dores, não mais se queixou de incômodo.

Depois do treino recreativo, Jorginho se reuniu com os jogadores para uma longa conversa no gramado. Em seguida, promoveu um trabalho de bolas paradas e encerrou as atividades.

A julgar pelo que esboçara durante a semana, Jorginho deverá escalar contra o tricolor gaúcho um Bahia ofensivo, formado por três atacantes. O time deverá ser Marcelo Lomba; Neto, Titi, Danny Morais e Jussandro; Fabinho, Hélder e Diones; Gabriel, Jones Carioca e Souza.

Depois de ter se destacado como um dos melhores jogadores do Bahia no segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro, Hélder passou a ser um dos talismãs do técnico Jorginho.

O Esquadrão encara o duelo com o Grêmio como uma decisão: então com 36 pontos ganhos, o time baiano é o 16º colocado da Série A, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, seguido de perto pelo Sport, 17º com 33, e pelo Grêmio, 18º com 32.

adblock ativo