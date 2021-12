Hélder treina e Jorginho remonta esquema no Bahia

Depois de ter se apresentado com uma formação mais ofensiva no último domingo, 24, diante da Juazeirense, em Pituaçu, o Bahia deverá voltar a jogar com três volantes em sua composição no jogo do próximo domingo, 31, contra o Bahia de Feira.

Pelo menos foi o que deu a entender o técnico Jorginho no treino tático que comandou na tarde desta quarta-feira, 27. Com a volta de Hélder, então recuperado das dores no tornozelo, o treinador sacou o meia Marquinhos Gabriel e devolveu a titularidade ao volante.

O time titular, então, foi formado por Marcelo Lomba; Neto, Demerson, Titi e Magal; Diones, Fahel, Hélder e Paulo Rosales; Adriano Michael Jackson e Obina.

Na atividade, Jorginho testou algumas situações de jogo e buscou corrigir o posicionamento dos seus comandados.

Ávine vira opção - Totalmente recuperado de uma cirurgia no joelho, o lateral-esquerdo Ávine participou normalmente da atividade; treinou no time reserva. O jogador já se torna uma das opções de Jorginho para o time principal.

Os elenco do Esquadrão volta ao batente às 16h desta quinta-feira, 28.

adblock ativo