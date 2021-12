Hélder sente dores e continua como dúvida no Bahia

O meia Hélder, um dos destaques do Bahia após a chegada do técnico Jorginho, permanece como dúvida para o jogo deste sábado, 27, às 17h30, contra o Grêmio, válido pela 33ª rodada da Série A.

O jogador chegou a participar do treino desta quinta-feira, 25, no Fazendão, mas acabou voltando a sentir dores no tórax, mantendo como incerto o seu aproveitamento no jogo sábado. Já o atacante Souza treinou normalmente e está confirmado para a partida.

Com isto, o provável time que deve começar o jogo contra o Grêmio será formado por: Marcelo Lomba; Neto, Danny Morais, Titi e Jussandro; Fabinho, Diones e Hélder (Victor Lemos) e Gabriel; Jones e Souza. Jorginho contra com os desfalques de Fahel, suspenso, e Lulinha, que se recupera de lesão na coxa.

Na sexta-feira, pela manhã, o Bahia faz seu último treino antes da partida.



adblock ativo