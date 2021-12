Hélder segue como dúvida e Victor Lemos ganha chance

Poupado dos dois primeiros treinos da semana, o volante Hélder voltou às atividades na tarde desta quarta-feira, 24, no Fazendão, e deixou no ar um fio de esperança em torno da sua possível participação no jogo do sábado, 26, contra o Grêmio, em Pituaçu.

Em separado dos demais atletas, o volante tricolor apenas trabalhou com vista em retomar a forma física, mas, a depender do seu desempenho nos treinos dos dois próximos dias, poderá virar uma opção para o técnico Jorginho.

Além da dúvida a respeito da utilização de Hélder, o treinador do Esquadrão não poderá contar com Fahel, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Corinthians e terá que cumprir suspensão.

Por isso, busca alternativas para o setor de meio campo. No treino tático que comandou nesta quarta-feira, testou Victor Lemos no time titular, ao lado de Fabinho e de Diones no setor de marcação.

Jorginho testou também uma mudança tática: tirou Kléberson e colocou Jones Carioca em seu lugar, esboçando um 4-3-3 como formação. O time titular foi formado inicialmente por Marcelo Lomba; Neto, Danny Morais, Titi e Jussandro; Fabinho, Diones e Victor Lemos; Gabriel, Jones e Souza.

O elenco tricolor volta ao batente às 16h desta quinta-feira, 25. Na sexta-feira, Jorginho volta a comandar novo treinamento às 10h.

