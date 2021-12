Helder pode reeditar boa parceria com Souza diante do Grêmio

Se a torcida do Bahia já celebrava a volta do atacante Souza - ausente por lesão há seis jogos -, pode ter outra grata surpresa na batalha diante do Grêmio, no sábado, 27, às 17h30, em Pituaçu. O volante Hélder, afastado há três rodadas com um incômodo na região do tórax, reapareceu no gramado do campo 1 do Fazendão no treino da quarta, 24. O camisa 68 treinou a parte física, ao contrário dos dois dias anteriores, quando fez apenas atividades na academia.

Em pouco mais de uma hora de exercícios, supervisionados pelo preparador físico Eduardo Fontes, Hélder mostrou desenvoltura e sequer alegou dores. A notícia foi celebrada pelo Caveirão. Pois, segundo o artilheiro - com 26 gols na temporada, sete na Série A -, Hélder honra o status de maestro do meio-campo tricolor, graças às suas recentes atuações.

"O Hélder realiza um grande campeonato. Passa por um excelente momento. Cria e ajuda quem tá ali na frente. Torço muito para que ele volte no sábado", afirma. A influência de Souza e Hélder no time principal é comprovada nos números (veja abaixo). Coincidentemente, a queda de rendimento do Bahia no certame ocorreu logo após a saída de ambos do time titular.

Com a ausência apenas de Souza - fora desde a 27ª rodada -, o Esquadrão somou cinco de 18 pontos possíveis. Aproveitamento de 27%. Sem a dupla (Caveirão e Hélder), o cenário, que ocorre desde a 30ª rodada, é ainda pior: 11%. Frutos de um único ponto - empate em 1 a 1 com o Corinthians, no Pacaembu - em nove disputados.

"Pode ter sido coincidência, ou não. Eu sei de minha responsabilidade. Sei que faço falta dentro do grupo. Sou cobrado e sempre cobro o melhor de meus companheiros", diz Souza. Questionado sobre como se sente em retornar ao time num momento deliciado - sem vencer há 5 jogos, em 16º, com 36 pontos, a três do Z-4 -, o camisa 9 se mostra tranquilo.

Assume o papel de 'salvador da pátria'. Cita, inclusive, o duelo contra a Ponte Preta, na 18ª rodada. Na época, o atacante retornava ao time após um gancho de quatro jogos impostos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Resultado: triunfo tricolor sobre a Macaca, por 2 a 0. Souza fez gol e deu assistência para Gabriel. "Não é a primeira vez que retorno com essa responsabilidade (de ser decisivo). Espero que agora isso se repita", afirma, confiante. Sobre o 'flerte' com o departamento médico, Souza é taxativo. "Acabou! Desde que cheguei ao Bahia, não faltei um treino, sempre estou em campo. Facilita o surgimento das lesões. Agora, estou 100%. Até no sacrifício irei atuar", conta.

Trio ofensivo - Sábado, Souza volta a reeditar dupla de ataque ao lado de Jones. Até agora, a parceria está invicta. Duas partidas juntos como titulares: Sport 1x1 Bahia e Vasco 0x4 Bahia. O meia Gabriel forma o trio ofensivo para felicidade do Caveirão. "São jogadores rápidos, com os quais gosto de jogar. Sabem como gosto de receber a bola. Nunca atuamos juntos desde o início da partida. Estamos motivados".

