Hélder é homenageado por 150 jogos com a camisa do Bahia

O volante Hélder foi homenageado pela direção do Bahia na tarde desta terça-feira, 8, pela marca histórica que vai alcançar quando entrar em campo no duelo contra o Vitória, na Arena Fonte Nova. Contratado junto ao Votoraty-SP, em 2010, ele vai completar 150 jogos atuando com a camisa tricolor.

Hélder recebeu do vice-presidente, Valter Pessoa, e do assessor da presidência, Sidônio Palmeira, uma camisa com o número 150 às costas.

Mais do que o número de partidas representando as cores do Bahia, o volante fez questão de destacar que alcançar a marca, na partida diante do maior rival, tem um sabor especial. Este será o seu 10º Ba-Vi desde que chegou ao Esquadrão.

"Para mim é uma satisfação muito grande. Tomara que venham mais 150, mais 200, 300 a mais aí. Décimo Ba-Vi em 150 jogos... será mais especial ainda se vier com uma vitória e com gol do Hélder", comentou o jogador, avesso a entrevistas, deixando a timidez de lado para falar sobre o feito.

Em 149 jogos pelo Bahia, Hélder marcou sete gols, deu nove assistências diretas e conquistou o título baiano de 2012, além de fazer parte do grupo que conquistou o acesso à Série A, em 2010.

adblock ativo