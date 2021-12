Heber Roberto Lopes apita Bahia x Ponte Preta

O paranaense Heber Roberto Lopes está no caminho do Bahia pela terceira vez nesta Série A do Campeonato Brasileiro: o árbitro foi sorteado pela CBF para apitar o jogo do próximo domingo, 18, em Pituaçu, entre o Esquadrão e a Ponte Preta.

Pertencente ao quadro de árbitros da Fifa, Heber será auxiliado pelo gaúcho Altermir Hausmann e pelo mineiro Guilherme Dias Camilo.

A partida é válida pela 36ª rodada da Série A e tem contornos de decisão para o tricolor: com 40 pontos ganhos, o time baiano é apenas o 16º colocado na tabela de classificação e briga para se distanciar da zona de rebaixamento.

Já a Macaca, que ainda tem chances remotas de cair, vive uma situação mais cômoda: com 46 pontos, ocupa a 11ª colocação.

adblock ativo