Guto usa tática do mistério para clássico decisivo do Baianão

Régis e Renê Júnior já sabem se vão jogar ou não. Guto Ferreira também garante ter na cabeça a escalação para o clássico decisivo deste domingo, 7, às 16h, no Barradão. Porém, para quem não trabalha dentro do Bahia, sobrará apenas o mistério.

Os meio-campistas foram substituídos no jogo de ida da final – 1 a 1 na Fonte Nova – por conta de problemas musculares e desde então são tratados como dúvida para o desafio de buscar o título baiano com um triunfo qualquer na casa do rival.

Em entrevista coletiva no Fazendão, o técnico tricolor disse que a participação de ambos no embate é um “segredo de estado”. Mas ponderou: “Na minha cabeça está bem claro. Pode ter certeza que os jogadores, mais ou menos, sabem o que vai acontecer”.

Não é só Guto. O clima é todo de mistério no clube. No treino desta sexta-feira, 5, foram liberadas apenas imagens do aquecimento e, na hora da atividade tática, os jornalistas tiveram de deixar o Fazendão. Neste sábado, 6, o treinamento será inteiramente fechado. A assessoria de imprensa ainda fez questão de enviar foto conceitual com o campo do CT visto de longe e entre galhos.

Além disso, o coordenador médico do Bahia, Luiz Sapucaia, que na quinta-feira havia falado com a reportagem sobre a situação de Renê e Régis, nesta sexta não atendeu aos telefonemas. Na quinta, 4,, havia se mostrado esperançoso quanto às presenças de ambos: “Eles tiveram uma melhora muito grande em relação ao dia do Ba-Vi [da Fonte Nova]. Quando há lesões maiores, a evolução não costuma ser tão rápida”. Régis fez exame na quinta; Renê, nesta sexta. Os resultados, obviamente, não foram divulgados.

Confusão de possibilidades

A ausência dos dois no clássico de domingo causaria uma confusão de possibilidades na escalação. Nos últimos dois jogos, Guto mandou a campo uma equipe sem centroavante. Porém, se não tiver Régis, pode optar pelo homem de área Gustavo e, assim, devolver Edigar Junio para uma das pontas. Zé Rafael faria o papel de armador central.

Uma alternativa menos ousada seria deixar os três atacantes ‘mais móveis’ na frente – Edigar, Zé e Allione – e promover a volta de Juninho ao time titular, fazendo uma trinca de volantes com Edson e Renê Júnior... ops! Aí é que entra o outro problema.

Caso Renê também vire desfalque, Feijão passaria a ter chance de atuar em uma formação com três meio-campistas mais defensivos. Outra opção seria simplesmente colocar Juninho em sua posição original e armar o quarteto de frente com Zé Rafael, Allione, Edigar e Gustavo.

Os titulares fizeram, nesta sexta, apenas um treino físico na academia e fisioterapia. Os reservas trabalharam a parte técnica e tática no campo.

