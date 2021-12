Guto testa time com novatos; Juninho fecha com o Ceará

O técnico Guto Ferreira testou no treino desta sexta-feira, 12, no Fazendão, aquela que deve ser a formação titular do Bahia para o primeiro jogo da temporada na próxima quinta-feira, às 21h15 (hórário da Bahia) na Arena Fonte Nova, contra o Botafogo da Paraíba, pela Copa do Nordeste.

Ao todo, cinco novatos vão ganhando status de titular pelos treinos desta sexta, 12, e do resto da semana: o goleiro Douglas, o lateral direito João Pedro, o lateral esquerdo Léo Pelé, o volante Nilton e o meia-atacante Élber.

Na atividade, Guto iniciou o treino com a seguinte escalação: Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Tiago e Léo Pelé; Edson e Nilton; Zé Rafael, Régis e Élber; Edigar Junio.

Já o time considerado reserva, e que deve ser utilizado como base para o Campeonato Baiano, atuou com a seguinte formação inicial: Anderson; Nino Paraíba, Everson, Rodrigo Becão e Mena; Elton e Juninho; Kaynan, Vinícius e Marco Antônio; Hernane.

Enquanto continua a preparação para a estreia no dia 18, os jogadores vão tendo suas situações regularizadas. Nesta sexta, foi a vez do meia Régis e do goleiro Anderson terem seus nomes divulgados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Régis fechou um contrato de três anos com o Tricolor. Já o goleiro Anderson renovou por mais um ano.

Juninho no Vozão

Desapontado com o fato de não ser considerado titular no Bahia desde o ano passado, o volante Juninho vai disputar o Brasileirão pelo Ceará.

O atleta de 31 anos também era pretendido pelo Sport, mas o Ceará topou pagar o salário integral do atleta, em torno de R$ 120 mil mensais. Além disso, o Esquadrão ainda ficará com um atleta da base do time cearense, a ser escolhido.

Para deixar o Tricolor por empréstimo, Juninho estendeu o término do seu contrato para o final de 2019. Entretanto, no acordo, no fim deste ano o Tricolor tem o direito de escolher se terá o jogador de volta em 2019 ou se o atleta seguirá no Ceará.

Juninho chegou ao Bahia no início de 2016, depois de se destacar na Série B pelo Macaé. O volante foi um dos destaques da campanha do acesso à Série A neste ano, mas acabou perdendo espaço notime titular em 2017.

Imbróglio por Madson

Nesta sexta, o lateral direto Madson, formado na divisão de base do Esquadrão, foi vendido pelo Vasco ao Grêmio por R$ 2 milhões. Em 2015, quando o jogador deixou o Bahia, o clube afirmou em seu site oficial que manteria parte dos diretores econômicos do atleta.

Entretanto, apesar do anuncio, o contrato para oficializar a transação não chegou a ser assinado. A situação só foi resolvida meses depois pelo clube, quando o time vendeu ao Sporting o volante Bruno Paulista, atleta que assim como Madson também tem como empresário Carlos Leite. Ficou acertado que o Esquadrão abriria mão do percentual inicialmente combinado por Madson para manter 20% dos direitos de Bruno.

adblock ativo