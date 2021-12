Guto terá semana para recuperar lateral e definir substituto de Moisés

Depois da folga no final de semana, Guto Ferreira e o elenco tricolor voltam ao trabalho nesta segunda-feira para resolver um problema: o Bahia vai até Barueri no sábado, 22, enfrentar o Oeste sem o atacante Hernane e o lateral esquerdo Moisés.

Para a vaga do atacante, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Brasil, não tem muito mistério: Victor Rangel vai substituí-lo. Para a vaga do ala, que será reavaliado esta segunda e deve ter estiramento na coxa confirmado, disputam Tinga e João Paulo Gomes.

O primeiro, que é lateral direito de origem, entrou no lugar de Moisés durante o embate com o Brasil e iniciou o jogo contra o Tupi, quando o titular estava suspenso. Nas duas partidas, teve atuação elogiada por Guto.

O outro, que seria o substituto natural da posição, não entra em campo há mais de um mês e ainda se recupera de uma torção no joelho esquerdo. Os médicos do Tricolor terão até quinta-feira, quando o time embarca para São Paulo, para recuperar o jogador.

Pendurados

Contra o Oeste, Guto Ferreira terá nove atletas pendurados. Dos titulares, não podem ver outro amarelo o goleiro Muriel, o zagueiro Jackson, os volantes Juninho e Luiz Antônio, e o meia Renato Cajá. Éder, Tinga, Régis e Misael são os demais da lista.

Segundo o comandante tricolor, apesar de preocupar, o problema não pode ser determinante na atuação de seus jogadores: “Entre correr o risco de tomar gol e de tomar amarelo, prefiro o amarelo. Que fique de fora de uma partida, mas não podemos em hipótese alguma tomar gol”.

Para ele, a ausência de Hernane será sentida, mas é aceitável: “Se a gente perder um por jogo, não vai pesar no final. O que não pode é perder cinco no mesmo jogo, porque prejudica o ritmo do time”.

