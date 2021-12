Guto sinaliza uso de Edigar Junio ao lado de Kayke em time ideal tricolor

A formação ofensiva do Bahia no segundo tempo do triunfo sobre o Altos do Piauí pela Copa do Nordeste agradou o técnico Guto Ferreira.

Na coletiva desta sexta, 2, no Fazendão, o comandante Tricolor deu sinais que pretende repetir a escalação com Kayke centralizado e Edigar Junio atuando pelos lados, naquilo que pode ser considerado como o time ideal do Esquadrão para as próximas partidas.

“Quem colocou [Edigar] como nove ano passado fui eu. Depois disso, a própria condição dele e a falta de jogadores que dessem o resultado que ele deu ali como nove fizeram que se firmasse, de tal maneira, que ficou inviável e não inteligente tirar ele do setor. Agora, estamos em outro ano, buscando melhor encaixe e preparação da equipe. E, até agora, o melhor encaixe de ataque se deu no segundo tempo da partida contra o Altos”.

Guto também indicou que deve diminuir a partir do jogo deste domingo, às 16h, fora de casa, contra o Jacobina, pelo Campeonato Baiano, o rodízio de atletas no time titular do Esquadrão.

“Vamos diminuir aquela situação, com certeza. Saímos da sequência desenfreada de um jogo a cada três dias. Para essa partida, vamos ter dois dias a mais de preparação. Vamos fazer alguns ajustes e trocas para ganhar alguns caras de tanque cheio, mas mantendo uma base forte, até porque precisamos do resultado”.

Nesta sexta, Guto fez um treino fechado e não deu indícios da equipe que vai escalar contra o Jacobina no domingo.

Certos são os desfalques do meia Régis e do lateral João Pedro, que estão no departamento médico, além do volante Gregore, expulso contra o Fluminense de Feira. Os volantes Edson e Nilton, além do lateral Nino Paraíba, foram liberados pelo departamento médico e dependem de avaliação da comissão técnica para atuarem em Jacobina.

