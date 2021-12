Guto segue formando time sem centroavante

Em atividade tática nesta quinta-feira, 11, no Fazendão, o técnico Guto Ferreira voltou a armar o time sem um atacante fixo na área, com os ‘móveis’ Edigar Junio, Allione e Zé Rafael, visando a estreia no Brasileirão, diante do Atlético-PR, na Fonte Nova, às 16, no domingo, 14.

Na lateral esquerda, Matheus Reis atuou no lugar de Armero, machucado. Recuperados, Edson e Régis participaram do treino. Já Renê Júnior trabalhou apenas a parte física e, por isso, Juninho segue como titular.

O presidente Marcelo Sant’Ana revelou que há chance de o Bahia estrear seu novo uniforme no domingo. Caso não haja tempo, será na final do Nordestão.

