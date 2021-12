Guto revela conselhos ao goleiro Jean; Bahia ganha dois dias de folga

Depois de perder o título no domingo para o Vitória, os atletas do Bahia ganharam dois dias de folga. Tanto nesta segunda-feira, 8, quanto nesta terça, 9, a palavra de ordem no Fazendão é descanso. O técnico Guto Ferreira, entretanto, deu entrevista ao Programa do Esquadrão e falou sobre o goleiro Jean.

“Ele tinha momentos que destoavam de um goleiro experiente. Anderson [goleiro], Thiago Mehl [treinador de goleiro] e a gente tem mostrado que a linha do goleiro que faz carreira não é a linha do goleiro presepeiro. Goleiro tem que passar segurança e ele passa segurança com o seu jogo”, contou o treinador.

Virando a chave

O treinador também lamentou a perda do título, mas disse estar focado no Brasileirão, que se inicia para o time no domingo, quando pega o Atlético-PR, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Focado na estreia, o elenco se reapresenta no Fazendão na quarta, 10, pela tarde. Na quarta da outra semana, já tem a primeira decisão da Copa do Nordeste, contra o Sport, às 21h45, na Ilha do Retiro.

