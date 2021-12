Guto poupará atletas contra Vasco para priorizar final do Nordestão

Jogo decisivo até meia-noite, chegada ao hotel de madrugada, ida ao aeroporto de Recife ainda pela manhã, desembarque em Salvador no início da tarde. Depois da maratona, os atletas tricolores que participaram do empate por 1 a 1 com o Sport pelo duelo de ida da final do Nordestão ganharam descanso e foram dispensados do treino desta quinta-feira, 18, no Fazendão.

>>Mais de 31 mil ingressos vendidos para volta

E a preocupação com a condição física dos jogadores – visando à partida derradeira do regional, na próxima quarta, às 21h45, na Fonte Nova – não vai parar por aí. Na entrevista coletiva após o confronto com o Leão, na Ilha do Retiro, o técnico Guto Ferreira já havia admitido que poderia poupar alguns de seus atletas do encontro de domingo com o Vasco, no Rio, pelo Brasileirão, o que se confirmou nesta quinta.

15 15

Dos ausentes da partida em Recife por suspensão, apenas o meia Régis, que vinha de problema físico, não entrou na lista de relacionados para pegar o Cruzmaltino. O volante Edson e o lateral esquerdo Armero retornam e deverão estar na formação inicial.

Outro que não irá atuar no domingo é o zagueiro Lucas Fonseca. Ele, ao lado de Edigar Junio, é o jogador que vem em maior sequência de partidas. Participou dos últimos 15 embates disputados pelo Bahia. O meia Zé Rafael soma 12 em série e se destaca por ser aquele que mais atuou na temporada: marcou presença em 24 (20 como titular) dos 28 jogos do time. Ele está na relação dos que enfrentam o Vasco, mas Guto Ferreira avisou que também pode deixar alguns dos titulares no banco.

Arbitragem

Foi anunciado nesta quinta que o árbitro para a segunda partida da final do Nordestão será o alagoano Francisco Carlos do Nascimento. Depois de reclamar muito da atuação do piauiense Antonio Dib Moraes no jogo desta quarta, o presidente Marcelo Sant’Ana comentou a escalação.

“Se escolha é por permitir apenas árbitros nordestinos, é algo que a gente precisa rever pros próximos anos. Ele [Francisco] apitou poucas partidas em 2017 [duas]. Fico preocupado pela pressão que existe, mas espero que ele seja iluminado”, desejou Sant’Ana.

Luisinho volta?

Emprestado ao Al-Faisaly, da Arábia Saudita, em 2016, o atacante Luisinho será devolvido ao Esquadrão no mês que vem. “Ele faz uma temporada boa lá [11 gols em 24 jogos]. Recebemos algumas sondagens, mas, caso não haja negociação, ele cumpre contrato com a gente até dezembro”, informou Marcelo Sant’Ana.

adblock ativo