Guto pode repetir time, mas conta com volta de Gustavo

O Bahia finalizou nesta terça-feira, 2, sua preparação para o Ba-Vi sem oferecer pistas sobre a escalação. Porém, é certo que o treinador Guto Ferreira terá a chance de repetir o time – suspenso no Nordestão, o meia Régis pode atuar pelo Baiano.

Guto também tem a opção de escalar o atacante Gustavo, que ficou fora do último Ba-Vi por ter sido expulso no clássico disputado no Barradão.

O presidente do clube, Marcelo Sant’Ana, deu entrevista nesta terça no programa oficial de rádio do Bahia e abordou a questão da vinda de reforços para o Brasileiro, que começa no próximo dia 14.

Ele conclamou torcedores para a associação e deu um exemplo de como os fãs podem ajudar. “Temos buscado qualificar nosso elenco, mas, para trazer um jogador como Fernandão (ex-atacante do clube, hoje no futebol turco, que assistiu ao Ba-Vi de domingo das tribunas) precisamos de um investimento equivalente ao de 9 mil sócios. Precisamos dobrar nosso número de sócios”, pediu.

