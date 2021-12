O técnico Guto Ferreira pediu desculpa para o treinador Sport Claudinei Oliveira por tê-lo ignorado na saída do jogo que garantiu o triunfo do Sport diante do Bahia. O mal-estar ocorreu quando os dois profissionais deixavam o campo e o técnico rubro-negro se aproximou de Guto, que se esquivou de uma conversa com o colega.

Claudinei Oliveira chegou a insistir, mas foi rejeitado pelo treinador tricolor. A cena foi filmada por uma emissora de televisão.

Durante a coletiva com a imprensa, Guto foi questionado sobre o assunto e disse que não percebeu a aproximação do colega. "Eu sai olhando para o chão, completamente fora, com a cabeça longe. Vi que uma pessoa estava falando comigo, mas estava puto, completamente longe de mim", explicou, dando a entender que não percebeu que era o técnico do time rival.

"Não foi nada contra Claudinei, que é um excelente caráter, excelente profissional. Eu simplesmente passei porque estava longe, estava remoendo outras situações e peço desculpas a ele", acrescentou.

Esse foi o primeiro jogo do Bahia após o falecimento da mãe de Guto.

Da Redação Guto pede desculpa por ter ignorado técnico do Sport após derrota

