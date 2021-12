Guto foge do assunto, mas Tinga joga na esquerda

Não adianta: tentar arrancar de Guto Ferreira qualquer informação sobre a escalação da equipe é missão simplesmente infrutífera. Nesta sexta-feira, 7, o técnico foi novamente bombardeado pelos jornalistas, mas não revelou quem será o substituto de Moisés na lateral esquerda.

Na verdade, o comandante sequer quis revelar quem concorre pela vaga: "Digamos assim... O Moisés tá fora, né? Então os outros nove de linha que têm sido titulares não serão deslocados. Todos os demais têm possibilidade [risos]. Se faz parte do plantel e não está entre os nove, então está concorrendo. Ajuda vocês?".

O titular está fora por conta do terceiro cartão amarelo, e o reserva imediato, João Paulo Gomes, vem se recuperando de uma entorse num joelho. A escalação mais provável para domingo, 9, é com o lateral direito Tinga improvisado. Nesta sexta, o treino no Fazendão foi fechado para a imprensa. Neste sábado, 8, a equipe trabalha novamente sem a presença de repórteres.

Na entrevista coletiva, Guto de fato não descartou uma improvisação: "Eu considero tudo [risos]! Tudo o que mostrar um caminho, e um caminho com segurança, em que já tivemos uma resposta positiva, eu estou considerando". Outra possibilidade para o técnico é utilizar o garoto Juninho, de 19 anos, da base tricolor.

Apesar do momento ruim vivido pelo meia Renato Cajá e pelo atacante Hernane, o comandante tricolor não planeja mudanças, e saiu em defesa dos atletas: "Acho que está sendo colocada uma pressão maior sobre eles porque na partida contra o Criciúma (há uma semana, na Fonte Nova, triunfo por 2 a 0) eles saíram e acabamos vencendo com os atletas que entraram", disse.

"De fato, o trabalho dos que entraram foi fantástico, mas não diminui em nada o trabalho de Cajá e Hernane. Eles desgataram bastante os adversários e ajudaram os que entraram a ter sucesso", completou o técnico. "Cobra-se muito que o centroavante faça gol a cada rodada, mas veja que o time vem marcando em todos os últimos jogos. Só contra o Londrina não fizemos gol".

No ataque, a mudança deve ficar por conta da estreia de Wesley Natã. Ganhando espaço no treinamentos, o garoto de 21 anos disputa vaga com Misael, titular na derrota para o Londrina na última terça.

