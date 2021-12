Guto fica entre manter rodízio ou repetir time titular na Copa do Brasil

O Bahia tem utilizado até agora uma estratégia muito clara na temporada: pela Copa do Nordeste, usa o time com força máxima, e no Campeonato Baiano escala equipe mista ou até mesmo inteiramente reserva.

No duelo de depois de quinta-feira, 13, o Tricolor viverá uma experiência inédita. Será a sua estreia na Copa do Brasil, contra o Sergipe, em Aracaju, em jogo único pela 1ª fase. Para avançar, segundo o novo regulamento do torneio, o Esquadrão pode até empatar.

É daí que surge o questionamento: contra o Gipão, irá o técnico Guto Ferreira manter o rodízio na única competição nacional que tem neste primeiro semestre ou usará a força máxima, repetindo o time titular em jogos seguidos pela primeira vez no ano?

Desde que terminou o duelo em Teresina diante do Altos-PI, no último domingo, o comandante tricolor ainda não se pronunciou sobre a manutenção do rodízio no duelo de quinta-feira. O que resta, então, é levantar dados e tentar projetar a escolha de Guto.

O técnico iniciou o confronto com o time piauiense com nove atletas considerados titulares. Apenas o meia Allione e o volante Juninho foram poupados, o que é um forte indício de que podem entrar em campo contra o Sergipe. O primeiro sequer foi relacionado para a viagem a Teresina, enquanto o outro entrou restando dez minutos para o final da partida.

Renê Jr. reforça que time segue indefinido

Uma pista que reforça a teoria do rodízio em Aracaju é que a equipe titular já perdeu um dia de treino – algo que não agrada nada a Guto. Nesta segunda, 13, o grupo fez apenas um trabalho regenerativo numa academia de Teresina, e desembarcou em Salvador já à noite.

Outro indício, porém, aponta para a possibilidade de força total pela Copa do Brasil: é que o compromisso seguinte, no domingo, é contra a Juazeirense, em casa, pelo Baiano – chance e tanto para Guto descansar seus jogadores.

Tempo em campo

Um fator preponderante para definir a escalação pode ser o tempo em campo que cada um acumulou ao longo dos seis jogos até agora. Se isso for levado em conta, o lateral direito Eduardo e o meia-atacante Diego Rosa precisam de descanso urgentemente. O primeiro esteve em campo por 348 minutos, enquanto o outro já conta 342 minutos.

Diego ainda tem o agravante de ser o único jogador a ter furado o rodízio de Guto até o momento, ao ter participado de todas as seis partidas.

Também seguindo o critério do tempo em campo, Régis e Hernane seriam poupados. O primeiro tem 323 minutos jogados, enquanto o outro já acumulou 312 minutos.

Por fim, alguns atletas que ainda buscam espaço no elenco continuam com poucos minutos atuando: o volante Matheus Sales, com 246, o meia Renato Cajá, com 232, e o centroavante Gustavo, com 227.

O adversário vive um bom momento na temporada. Tem seis pontos no Grupo E da Copa do Nordeste e avançaria para a fase final da competição se a 1ª fase terminasse neste terça.

A viagem para Sergipe será na quarta-feira, às 12h30, de ônibus. Até lá, Guto terá duas sessões de treino para preparar a sua equipe: na tarde desta terça, a partir das 15h30, e na própria quarta, às 8h30.

