Guto Ferreira tenta superar desconfiança após campanha oscilante

Tudo aconteceu de maneira bem automática: como previa o seu contrato, Guto Ferreira teve o vínculo com o Bahia estendido até o final de 2017 por conta do acesso, e será o técnico do Esquadrão na Série A do ano que vem.

A extensão automática, porém, gera opiniões divergentes da torcida. Em enquete realizada na segunda-feira, 28, no portal e nas redes sociais de A TARDE, 59% dos internautas se mostraram a favor da extensão, enquanto 29% acreditam que o melhor seria ter a opção de poder buscar outro técnico.

Outros 12% acreditam que quem será o comandante acaba em segundo plano, e que o importante é qualificar o elenco; 216 pessoas participaram.

Para a diretoria, a permanência será benéfica porque o técnico agora participará da montagem do elenco. “A renovação automática foi algo planejado. Entendemos que ele pegou um time em 10º lugar e teve a dificuldade de não conhecer o plantel. Muito mais que performar, o importante era conseguir o resultado. Ele deu padrão ao time e conseguiu”, disse o vice-presidente Pedro Henriques.

“Agora, com a condição de participar de toda a pré-temporada e opinando na montagem do elenco, tem potencial de ser ainda melhor. Além disso, já podemos adiantar o planejamento”, completou.

O técnico também ganhará uma premiação gorda pelo acesso. Chegou-se a falar em R$ 1 milhão só para a comissão técnica, mas o vice-presidente nega: “Nada, não existe isso... Temos uma premiação prevista, sim, mas não é esse o valor. Somos um clube transparente, o Conselho Fiscal pode ver todas as finanças, mas tem gente que gosta de exagerar”.

Nos bastidores, fala-se que o prêmio não é de menos que R$ 500 mil. Por outro lado, o contrato para o ano novo terá os mesmos valores da Série B, de cerca de R$ 350 mil mensais.

Elenco

Segundo o vice-presidente, as reuniões para discutir a montagem do elenco já começaram, e envolvem diretamente Guto. A ideia é utilizar a expertise do treinador, que aprovou todos os reforços do Bahia desde que chegou. “Sobre todos os atletas houve conversa com ele, sim. Não era do tipo Guto dizia ‘eu quero’ e a gente trazia. Ele entregava as alternativas pra gente”, disse.

Foram 10 contratações depois que o técnico chegou em Salvador, em junho: os goleiros Muriel e Anderson, o lateral direito Eduardo, o zagueiro Tiago, os volantes Luiz Antônio e Renê Júnior, e os atacantes Wesley Natã, Victor Rangel, Misael e Allano.

“Temos que convir que todos os jogadores contribuíram bastante. Todos tiveram seu momento de fazer a diferença, como Wesley, que fez gols importantes, e Victor Rangel, que entrou bem em alguns jogos”, disse Henriques.

Em entrevista ao Programa do Esquadrão na segunda, Guto falou do motivo da renovação automática: “(O presidente) Marcelo Sant’Ana me convenceu de vir tocar o projeto do Bahia principalmente porque, após o acesso, ele prometeu me dar condições de fazer um trabalho vencedor. E é isso que eu busco nesse segundo ano. Já cumpri uma meta, mas falta cumprir a totalidade”.

Nesta terça, 29, o técnico embarca para a Alemanha, onde realizará um período de intercâmbio nos times Stuttgart e Hoffenheim. “Vou passar 15 dias lá, assistindo a treinadores de uma linha moderna e observando a estrutura do Campeonato Alemão. A ideia é ver se tiramos alguma coisa positiva para trazer para cá”, disse.

Joel perde na justiça

O técnico Joel Santana pediu na Justiça R$ 1 milhão do Bahia alegando ter sido coagido a assinar pedido de demissão em 2013, ano de sua última passagem pelo clube.

No entanto, a sentença definiu que o Bahia terá de lhe pagar somente R$ 13 mil no prazo de oito dias.

