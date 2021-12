Guto Ferreira tem três desfalques para jogo contra o Atlético-PR

A terceira rodada do Brasileirão ainda nem começou, mas já tem colocado o técnico do Bahia, Guto Ferreira, para fazer substituições de peças importantes do elenco. Isso porque o treinador não poderá contar com três jogadores para o duelo deste domingo, 28, contra o Atlético-PR, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os zagueiros Doulglas Grolli e Tiag - com dores na coxa -, além do meia Marco Antônio, com um trauma no tornozelo, foram vetados pelo departamento médico do clube e não poderão atuar. Tiago e Marco Antônio sentiram dores no jogo contra o Botafogo-PB, na última quinta-feira, 26, pela Copa do Nordeste.

Por outro lado, Guto contará com o retorno dos laterais Léo e Nino, dos zagueiros Everson e Lucas Fonsenca, e do meia Zé Rafael. Os cinco foram relacionados para o duelo na Arena.

Competições

O Bahia, que vem de duas vitórias seguidas - contra o Santos e o Botafogo-PB - busca com a presença da torcida, no jogo deste domingo, os três pontos da partida para subir na tabela do Brasileirão.

Atualmente, o Tricolor disputa quatro competições - Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, e ocupa a 13ª colocação na tabela do Brasileirão.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

