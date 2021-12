Guto Ferreira promete levar o Bahia de volta à Série A

O técnico Guto Ferreira desembarcou em Salvador nesta segunda-feira, 27, e foi direto para o Fazendão, onde foi apresentado oficialmente como o novo comandante do Bahia para a sequência da temporada.

Em entrevista coletiva, Guto agradeceu ao presidente Marcelo Sant'Ana por oferecer a oportunidade dele comandar "um clube tão grande" e ainda garantiu que no final de novembro o Bahia estará de volta à Série A. "Vim de uma equipe na A porque acredito", disse o novo técnico do Esquadrão. Ele acertou contrato até o final de 2016, com renovação automática caso o Tricolor suba para a Série A.

Guto ainda falou os motivos que o fizeram vir para Tricolor e de suas expectativas. " Fator financeiro não foi principal, e sim o desafio. Há muito tempo já venho buscando oportunidade num grande clube, bicampeão brasileiro",

O ex-treinador da Chapecoense rasgou elogios a um dos maiores trunfos do Esquadrão: a torcida. "Muitas vezes a gente veio jogar aqui contra o Bahia e a torcida era de arrepiar. Esse também foi um motivos que me encantaram", concluiu.

Depois da entrevista, Guto desceu para o campo, onde os atletas já aqueciam, para comandar seu primeiro treino.

Com 17 pontos, o Bahia é o 9º colocado na Série B e pega o Oeste (12º) nesta terça-feira, 28, às 19h15, na Fonte Nova.

